В центре Москвы горит жилая пятиэтажка

В центре Москвы, на Земляном Валу, горит пятиэтажный жилой дом, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

По его словам, на третьем этаже «наблюдается открытое горение», на верхних этажах люди просят о помощи. Он добавил, что существует угроза перехода огня на близлежащие постройки.

В управлении МЧС по Москве уточнили, что возгорание произошло по адресу: ул. Земляной Вал, дом 65. Что горит и площадь пожара выясняется, сообщили в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.