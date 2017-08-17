Осужденный пожизненно экс-сенатор Изместьев написал прошение о помиловании

Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, отбывающий пожизненный срок за организацию заказных убийств, написал прошение о помиловании и намерен в ближайшее время его подать, сообщила руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

«Я посоветовалась, и мне сказали, что нужно, чтобы он написал прошение о помиловании. Он его ещё не подал, но написал», - сказала правозащитница «Интерфаксу» в четверг. «Я приеду [в Москву] 22-го, после этого я встречусь с его адвокатами, они мне покажут, какое он написал прошение, и будем подавать», - добавила она.

Ранее Алексеева просила президента Владимира Путина помиловать Изместьева. «Я президенту сказала: "Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело - помилуйте Игоря Изместьева. Это милосердие <...> Я знаю, Владимир Владимирович, что, когда вы обещаете, вы обязательно выполняете», – говорила она.

В 2010 г. Изместьев был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в терроризме, бандитизме, организации дачи взятки и покушении на жизнь Урала Рахимова - сына тогдашнего президента Башкирии Муртазы Рахимова.

По версии следствия, в 1992 г. бывший сенатор организовал банду, члены которой нападали на граждан. На счету группировки более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 12 убийств.