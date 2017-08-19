Автомобиль въехал в толпу людей в Сиднее, пять человек пострадали

В австралийском Сиднее автомобиль сбил пешеходов рядом с торговым центром, сообщает Sydney Morning Herald. Инцидент произошел в Чатсвуде на северном побережье Сиднея.

В полиции заявили, что происшедшее является несчастным случаем. Виновник ДТП остался на месте происшествия и помогал пострадавшим. В больницы доставлены пять человек, в том числе один ребенок. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Полиция не рассматривает происшедшее как теракт. Нет данных, что мужчина совершил наезд намеренно. По предварительным данным, причиной стали проблемы водителя со здоровьем.