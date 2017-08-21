Путин посетил Koktebel Jazz Party в Крыму

Президент Владимир Путин побывал на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party, который прошел в Коктебеле, на востоке Крыма, сообщает кремлевская пресс-служба. Он вышел на сцену перед исполнением одной из композиций, его представили как большого любителя музыки и «прежде всего президента России», отмечает ТАСС.

«Музыка – это такой язык, это и есть эсперанто, международный язык, который не требует перевода, он объединяет людей», – заявил Путин, поблагодарив организаторов и гостей фестиваля, который проводится уже 15-й раз.

В роли большого любителя музыки Путин выступал и раньше. Так, 14 мая появилась видеозапись, на которой российский президент в ожидании встречи с китайским лидером сыграл две мелодии в правительственной резиденции Чжуннаньхай. На довольно расстроенном инструменте он наиграл мотивы песен «Московские окна» и «Город над вольной Невой». Запись сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин, по его словам, думал, что съемка ведется для личного архива, и признавал, что он «двумя пальцами играет». «Московские окна» Путин играл и в январе 2014 г. – студентам МИФИ.

В декабре 2010 г. на благотворительной акции фонда «Федерация» Путин исполнил небольшой фрагмент Blueberry Hill, после чего спел хит уже в исполнении оркестра. Правда, через несколько месяцев мать больной раком девочки Ольга Кузнецова опубликовала открытое письмо, заявив, что не получила обещанных благотворителями денег. О том же заявил и ряд клиник, куда деньги после скандала были переведены.

В октябре 2010 г. также на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге Путин исполнял «С чего начинается Родина».

За восемь месяцев до президентских выборов 2008 г. действующий глава государства танцевал в Саранске во время посещения выставки-ярмарки «Город мастеров». Впрочем, политические танцы случались и с его предшественником.