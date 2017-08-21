Путин наградил медалью Ушакова 47 британских моряков

Президент России Владимир Путин наградил 47 британцев - участников Северных конвоев медалью Ушакова. Северные конвои во время Второй мировой войны проходили из Шотландии и оккупированной Британией Исландии в северные порты СССР — Архангельск и Мурманск. Торговые суда доставляли по программе ленд-лиза важные военные материалы в СССР.

В указе президента отмечается, что подданные Великобритании награждены «за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях».

Кроме того, за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Путин удостоил госнаград еще ряд иностранных граждан. В частности, орденом Дружбы награжден премьер-министр Мекленбурга - передней Померании (Германия) Эрвин Зеллеринг, посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсия, спецпредставитель правительства Франции по вопросам отношений с РФ Жан-Пьер Шевенман и другие.