В Анапе вертолет Robinson врезался в скалу

Вертолет Robinson потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Южного следственного управления на транспорте. Инцидент произошел вечером 21 августа. «По предварительной информации, вертолет Robinson врезался в скалу. Он осуществлял перелет по маршруту Анапа - Абрау-Дюрсо. Следователи выехали на место, проводится доследственная проверка», - сказали в ведомстве.

В Единой диспетчерской службе Анапы подтвердили, что инцидент произошел на территории города, в районе населенного пункта Малый Утриш.

«На борту воздушного судна находился пилот, который погиб при крушении», - рассказали в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России, отметив, что речь идет о предварительных данных. «На земле жертв и разрушении нет», - отметил собеседник. По факту крушения проводится проверка.

По предварительным данным, вертолет принадлежал ростовской авиакомпании Blackwood shipping, передает «Интерфакс».