Прокуратура проверит версию поджога после обращений жителей сгоревших в Ростове-на-Дону домов

Жители района в центре Ростова-на-Дону, в котором во время крупного пожара сгорели десятки домов, жаловались на угрозы поджога, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сотрудникам правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, дано поручение проверить версию поджога домов в центре Ростова-на-Дону. Была версия о том, что это сделано в интересах застройщика», - сказал Голубев.

По данным МЧС, пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону начался в 12.52 мск в понедельник. Сгорели более 100 домов на площади 10 000 кв. м. Из зоны возгорания эвакуированы 650 человек. В 13.21 мск вторника объявлена полная ликвидация пожара.

За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы. К утру вторника получены заявления от 467 пострадавших на пожаре. При разборе завалов после пожара в центре Ростова-на-Дону спасатели нашли тело погибшего.

В МЧС предполагают, что пожар в жилом квартале начался из-за поджога свалки за частным домом. Оттуда огонь разнесло ветром. Эту версию высказал на заседании правительства региона начальник областного управления МЧС Валерий Панов.