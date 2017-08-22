На пепелище в Ростове-на-Дону нашли одного погибшего

При разборе завалов после пожара в центре Ростова-на-Дону спасатели нашли тело погибшего. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Погибшего нашли по адресу: улица Чувашская, 76. Его личность устанавливается. Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 58 человек, в том числе пожарные, девять человек попали в больницы.

В МЧС предполагают, что пожар в жилом квартале начался из-за поджога свалки за частным домом. Оттуда огонь разнесло ветром. Эту версию высказал на заседании правительства региона начальник областного управления МЧС Валерий Панов.

Пожар начался в 12.52 в понедельник, потушили его только утром во вторник. За это время сгорело больше100 домов на площади 10 000 кв. м. Из зоны пожара эвакуировали 650 человек.