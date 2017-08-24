Названа возможная причина смерти российского посла в Судане

Врач, осмотревший тело посла России в Судане Миргаяса Ширинского, по внешним признакам сделал вывод, что можно говорить о проблемах с сердцем. Так «РИА Новости» прокомментировал возможную причину смерти дипломата пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин. Он подчеркнул, что официального заключения экспертов еще нет, поэтому официальная причина смерти не может быть названа. Но, если судить по внешним факторам, «то ли это был инфаркт, то ли это был инсульт».

Вечером в среду официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани заявил «РИА Новости», что Ширинский умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила по естественным причинам. Смерть дипломата подтвердил МИД России.

Миргаяс Ширинский был назначен послом России в Судане в декабре 2013 г. В 1991-1993 гг. Ширинский занимал пост советника-посланника посольства СССР, России в Йемене. В 1993-1996 гг. он был генеральным консулом России в Джидде, Саудовской Аравии, а с 2006 до 2013 г. занимал должность российского посла в Руанде.