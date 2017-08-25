В Москве судят хакеров, обвиняемых в попытке заработать на картах «Тройка»

31 августа Останкинский суд Москвы вынесет приговор трем предполагаемым хакерам, которые обвиняются во взломе защиты карты «Тройка» и других проездных билетов Москвы и Подмосковья. Как сообщает РБК, Денис Казьмин, Юрий Путин и Павел Андрюшин своими действиями нанесли более 2 млн руб. ущерба ГУП «Мосгортранс» и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Казьмин и Путин также обвиняются в неправомерном доступе к компьютерной информации и создании и использовании вредоносных программ.

Итоговое заседание по их делу прошло 24 августа. Обвиняемые свою вину не признали.

По версии следствия, подсудимые проникли в локальную сеть ЦППК с помощью заранее созданной и внедренной вредоносной программы, способной копировать информацию и нейтрализовать защиту данных. В частности, они использовали бэкдор (программа, с помощью которой злоумышленник может получить скрытый доступ к устройству), который якобы был заранее загружен на плату турникета на станции «Москва-3», рассказывает РБК. В результате обвиняемые незаконно получили доступ к информации ЦПКК, в том числе к ключам шифрования, и ее скопировали. Затем с помощью этих данных они самостоятельно пополняли счет на проездных билетах, продавали эти билеты и сами по ним ездили. Как заявило обвинение, значительная часть билетов была сделана для проезда по Горьковскому и Ярославскому направлениям, где живут двое из обвиняемых.

Для доказательства вины подсудимых следствие прослушивало их телефонные переговоры, и, как заявил гособвинитель, все трое не раз обсуждали с неустановленными лицами технические особенности создания вредоносного софта, взлом систем, продажу бесконтактных карт и распределение денег, полученных нечестным путем. Один из адвокатов подсудимых указал, что в материалах дела нет судебного решения о прослушке.

Представитель «Мосгортранса» Дмитрий Глухов сообщил РБК, что в прошлом и нынешнем годах было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве с транспортными картами, Останкинский суд рассматривает одно из них. По его словам, когда контролер «Мосгортранса» выявляют у пассажиров нелегитимные билеты, они сообщают об этом в правоохранительные органы. Представитель ЦППК от комментариев отказался.