Следователи проверяют больницу после смерти ребенка с ВИЧ

Санкт-петербургское управление Следственного комитета России проводит доследственную проверку по факту смерти ВИЧ-инфицированной 10-летней девочки в детской больнице. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Санкт-Петербургу. Ребенок скончался 26 августа.

«В ходе проверки из учреждений, где она проходила лечение, будут изъяты необходимые медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой будет поставлен ряд вопросов, в том числе о причинах ее смерти, правильности назначенного и проводимого лечения», – говорится в сообщении СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Также будет дана оценка действиям медицинских работников и лиц, в должностные обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних, отметили в следственном управлении.