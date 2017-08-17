Правительство выделит 4 млрд рублей на препараты для ВИЧ-инфицированных

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделит 4 млрд руб. на антивирусные препараты для ВИЧ-инфицированных. «4 млрд направляются на закупку антивирусных лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С», — сказал Медведев.

По его словам, выделенные средства позволят закрыть потребность в таких препаратах в текущем году.

В начале августа Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом сообщил о нехватке лекарств. По словам руководителя центра, нужные лекарства поступят не раньше следующего года.