Газета Hill сообщила об утечке личных данных американских военных

Личные данные нескольких тысяч американских военнослужащих и сотрудников разведслужб оказались в открытом доступе в интернете, пишет Hill. По данным издания, проблему обнаружили в июле, но до конца августа информация оставалась в открытом доступе.

В сеть, в частности, попали адреса, номера телефонов и адреса электронной почты военнослужащих, ветеранов разведслужб, а также одного сотрудника полиции и одного сотрудника ООН, работавшего на Ближнем Востоке.

Эта информация содержалась в резюме и заявлениях о приеме на работу, отмечает издание. Данные хранились на «облачном» сервере и стали доступны из-за ошибки в системе защиты файлов.