Четыре человека пострадали в результате стрельбы на западе Москвы

В ходе конфликта со стрельбой на Новоорловской улице в Москве пострадали четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«На Новоорловской улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции разыскивают стрелявшего. Один из пострадавших доставлен в больницу, остальным госпитализация не потребовалась.