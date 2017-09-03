Четыре человека пострадали в результате стрельбы на западе Москвы
В ходе конфликта со стрельбой на Новоорловской улице в Москве пострадали четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
«На Новоорловской улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники полиции разыскивают стрелявшего. Один из пострадавших доставлен в больницу, остальным госпитализация не потребовалась.