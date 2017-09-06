Скворцова рассказала о масштабах алкоголизма на Дальнем Востоке

Уровень алкоголизации Дальнего Востока вдвое превышает средний показатель по России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на сессии Восточно-экономического форума, посвященной демографической политике. «Если оценивать уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов — в целом по стране заболеваемость составляет 60 (человек) на 100 000, то средний показатель по Дальневосточному округу — больше 120», - рассказала она. На Чукотке этот показатель и вовсе превышает 330 случаев на 100 000 человек. Министр уточнила, что в связи с этим в регионе существует своя специфика структуры заболеваемости.

Большой проблемой дальневосточного региона, по словам Скворцовой, остается высокая смертность трудоспособного мужского населения. Несмотря на положительную динамику, до сих пор 70% смертей мужчин в возрасте до 35 лет связаны с алкоголем. Министерство знает, как с этим бороться, заверила Скворцова, но подробности не привела, вскользь упомянув про программу здорового уровня жизни.