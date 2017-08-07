Правительство назвало приоритетным проектом формирование здорового образа жизни

Правительство утвердило паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Как сообщает сайт кабмина, цель проекта – довести долю граждан, которые ведут здоровый образ жизни, к 2020 г. до 50% и к 2025 г. – до 60%. В частности, чиновники намерены добиться снижения потребления табака и усовершенствовать законодательство, регулирующее рекламу алкоголя, табака и нерационального питания.

Под ведущими здоровый образ жизни подразумеваются в том числе граждане, систематически занимающиеся физкультурой и спортом.

В соответствии с проектом правительство рассчитывает к концу 2019 г. увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 г. – до 60%; увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38% в 2019 г. и до 45% в 2025 г.; снизить распространенность потребления табака среди взрослого населения с 30,5% в 2017 г. до 29,5% в 2019 г. и 27% в 2025 г.; снизить потребление алкогольной продукции на душу населения с 10 л в 2017 г. до 9,3 л в 2019 г. и до 8 л в 2025 г.