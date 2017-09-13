WADA «очистит» 95 российский фигурантов доклада Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сочло недостаточными доказательства вины 95 российских спортсменов, чьи имена фигурируют в расследовании независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Всего было рассмотрено 96 из 1000 дел, сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний отчет WADA

«Имеющихся доказательств было недостаточно для доказательства утверждения о нарушении антидопинговых правил этими 95 спортсменами», - приводится в документе заявление гендиректора WADA Оливье Ниггли. В документе не уточняются имена спортсменов, чьи дела были пересмотрены. Этот факт может рассматриваться как частичное оправдание России.

При этом проводившие расследование спортивные чиновники не запрашивали интервью у экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, после заявлений которого и была созвана комиссия Макларена. Это может поставить под сомнение квалификацию расследования и вызвать в спортивном мире сомнения и том, не были ли российские схемы сокрытия допинга настолько успешными, чтобы ввести в заблуждение спортивных чиновников.