WADA назвало условия полного восстановления деятельности РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало «дорожную карту» для Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которой намечены шаги, необходимые для полного восстановления его деятельности. Работа РУСАДА была приостановлена в 2015 г. в результате допингового скандала. Деятельность российского агентства признали не соответствующей принципам всемирной организации.

Из опубликованного документа следует, что РУСАДА выполнило первую часть требований всемирной организации, содержащую 18 позиций. Реализация второй части, состоящей из 12 пунктов, является условием для полного восстановления статуса РУСАДА. В числе последних – официальное признание выводов расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, предоставление доступа к пробам в московской лаборатории, организация прозрачных выборов нового гендиректора РУСАДА, а также обеспечение полной автономии финансового управления от российского правительства. При этом всемирная организация настаивает на проведении аудита, который предлагает организовать в сентябре.

27 июня полномочия российского агентства были частично восстановлены – ему разрешено приступить к планированию и координации проведения допинг-тестов под наблюдением независимых международных экспертов.

В докладе Макларена говорилось о существовании в России государственной «допинговой программы», к которой имеют отношение тысячи спортсменов, представляющих национальные сборные. Президент Владимир Путин существование государственной допинговой программы отрицал, но признал вину за неработующую систему допинг-контроля.