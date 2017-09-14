В колонке Елизаветы Песковой для Forbes обнаружили плагиат

Медиаконсультант и основатель компании Silamedia Оксана Силантьева обнаружила заимствования в первой колонке Елизаветы Песковой для Forbes, проверив ее в системе «Антиплагиат». Колонка под названием «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование» была опубликована 12 сентября.

Один абзац скопирован из публикации издания «Мел», написанной по мотивам материала BBC в прошлом году, «куски по истории дистанта взяты из материала 2011 г. и совсем чуть-чуть подправлены формулировки», 9% списано из реферата по педагогике 2012 г., пишет Силантьева в Facebook. «К автору вопросов нет. К редактору — много», — отмечает она.

После того как Пескову уличили в плагиате, колонка была удалена с сайта Forbes, а затем возвращена туда с расставленными ссылками на первоисточники.