Песков назвал действия США против «Лаборатории Касперского» недобросовестной конкуренцией

Власти США своими действиями подрывают позиции «Лаборатории Касперского» на мировом рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такие действия идут, наверное, в плоскости именно недобросовестной конкуренции, в плоскости нарушения всех международных торговых правил в области коммерции, и, конечно, они направлены на подрыв позиций конкурентных на мировой арене российских компаний, в данном случае "Лаборатории Касперского"», - отметил Песков.

Ранее министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» на рабочих компьютерах.

Песков считает, что такие действия американских властей бросают «тень на имидж наших американских коллег как надежных партнеров». «Это вызывает наше сожаление. Конечно, по линии государства там, где это возможно, будут продолжены шаги по защите интересов и поддержке таких компаний», - добавил пресс-секретарь.