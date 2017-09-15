Минприроды изучает льготы по квартплате для сортирующих мусор

Минприроды намерено включить в законопроект о раздельном сборе мусора УК и ТСЖ пункт о льготах по квартплате для граждан, сортирующих мусор. Об этом министр природных ресурсов Сергей Донской рассказал в интервью «Российской газете».

«Мы предлагаем включить в этот проект механизм, который позволил бы устанавливать льготы для граждан, если они сортируют мусор. Тем самым они уже помогают операторам - компаниям, которые собирают отходы, выделяя из него полезные компоненты, которые потом можно будет продать, заработав на этом и подняв в целом эффективность сбора и утилизации ТКО», - заявил Донской. Деталей инициативы он не раскрыл.

По данным Минприроды, в России от производства и потребления образуется около 5 млрд т мусора в год (более 90% - отходы от добычи и обогащения сырья). В 2014 г. образовалось почти 71 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из которых в хозяйственный оборот было вовлечено только 7,5%. Наиболее остро проблема с накапливанием бытовых отходов стоит в Подмосковье, куда свозят мусор из Москвы, и в Крыму.