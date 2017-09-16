Причиной крушения учебного Як-130 мог стать отказ двигателя

Учебно-боевой самолет Як-130 потерпел крушение вблизи аэродрома «Борисоглебск», оба пилота успели катапультироваться. «Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался», — сказали в Минобороны России.

Инцидент произошел во время тренировочного полета, отметили в военном ведомстве.

Причиной аварии мог стать отказ систем двигателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «По предварительной информации, причиной происшествия мог стать аварийный отказ систем двигателя», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что возгорание, возникшее после падения самолета, ликвидировано.