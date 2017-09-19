В России появится военный технополис

Минобороны России создаcт высокотехнологичный военный технополис.

«Создание военным ведомством технополиса позволит создать базу инновационных наработок и оригинальных научно-технических заделов для последующего использования отечественными компаниями при создании наукоемкой продукции военного назначения», - сообщили во вторник в Минобороны России.

В Минобороны заявили, что начата реализация проекта, который обеспечит разработку наукоемкой продукции военного назначения за счет взаимодействия интеллектуального потенциала органов военного управления, научно-исследовательских организаций и передовых отечественных компаний.

«Военный технополис будет включать оснащенные передовым компьютерным оборудованием научные лаборатории и испытательные полигоны для моделирования перспективных разработок», - сообщили в Минобороны.