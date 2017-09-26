Суд арестовал девять объектов недвижимости основателя Межпромбанка Пугачева

Басманный суд Москвы арестовал девять объектов недвижимости экс-сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, обвиняемого по делу о преднамеренном банкротстве кредитной организации, сообщила во вторник «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Судом было удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении обеспечительного ареста на девять объектов недвижимости, принадлежащих Пугачеву», - сказала Царева, уточнив, что речь идет о земельных участках, жилых домах и нескольких нежилых помещениях, расположенных в Московской области.

«Решение было принято еще в мае. 27 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на это постановление», - уточнила Царева.

В январе 2011 г. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка. ЦБ РФ отозвал лицензию МПБ 5 октября 2010 г., а 30 ноября суд признал банк банкротом. Уголовное дело было возбуждено по заявлению АСВ, которое являлось конкурсным управляющим МПБ. В феврале 2011 г. материалы дела были переданы для расследования в Главное следственное управление СК РФ.

В 2011 г. Пугачев, используя дипломатический паспорт, улетел в Ниццу. 16 декабря 2013 г. он был объявлен в международный розыск. 5 мая 2014 г. Басманный суд Москвы со второй попытки санкционировал заочный арест Пугачева. Ранее санкция на арест экс-сенатора была отменена апелляционной инстанцией. Генпрокуратура РФ направила в Лондон запрос на экстрадицию банкира, в котором было отказано.

Пугачев также является фигурантом ряда уголовных дел, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями и хищением средств Межпромбанка, в том числе о хищении у банка не менее 28,5 млрд руб.