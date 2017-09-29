Сенаторы одобрили назначение Хантсмана новым послом США в России

Кандидатура Джона Хантсмана прошла процедуру утверждения в Сенате на пост посла США в России, сообщается в твиттере верхней палаты американского парламента. Комитет по иностранным делам единогласно одобрил его кандидатуру, передает Reuters.

Экс-губернатор штата Юта имеет внушительный дипломатический опыт. При прежнем президенте США Бараке Обаме он представлял свою страну в качестве посла в Китае, при Джордже Буше служил послом в Сингапуре. В 2012 г. выдвигал свою кандидатуру на выборах президента США.

Утверждение Хантсмана состоялось на фоне продолжающегося расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 г. В ходе своего утверждения Хантсман заявил, что вопросов о российском вмешательстве в президентской кампании-2016 быть не может. Ранее он также утверждал, что факт вмешательства сомнений не вызывает.

Состояние 56-летнего основателя Huntsman Corp. – химической компании со штаб-квартирой в Техасе – журнал Forbes в конце 2016 г. оценивал в $1 млрд. Хантсман входит в ряд советов директоров крупных корпораций, включая Hilton, Chevron, Ford Motor Company и Caterpillar.