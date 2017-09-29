Во Вьетнаме казнят экс-председателя совета директоров PetroVietnam за хищения госсредств

Суд вынес приговор экс-председателю совета директоров нефтегазовой госкомпании PetroVietnam Нгуен Суан Шону. Он был приговорен к смертной казни за хищение госсредств в особо крупном размере, передает «РИА Новости» со ссылкой на вьетнамское информагентство VNA.

Суд признал обвиняемого виновным в использовании служебных полномочий для личного обогащения, в нарушении государственных нормативных актов, которое привело к потере госсредств, а также в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. По первым двум обвинениям бывшего топ-менеджера суд приговорил к 17 годам и пожизненному заключению, а по третьему обвинению – к смертной казни.

До PetroVietnam Нгуен Суан Шон работал в банке Ocean Bank. Вместе с руководством кредитной организации он в течение нескольких лет осуществлял действия, в результате которых был нанесен ущерб государству в размере более $160 млн. Суд также вынес по делу приговоры еще 50 государственным служащим и сотрудникам банка.

Как отмечают местные СМИ, судебный процесс в Ханое над сотрудниками Ocean Bank и PetroVietnam был одним из крупнейших процессов о коррупции в истории Вьетнама.