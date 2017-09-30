В Белогорске ликвидирован расстрелявший сослуживцев солдат

Военнослужащий, расстрелявший сослуживцев на полигоне в Белогорске, ликвидирован, сообщается на сайте администрации города. Глава Белогорска Станислав Мелюков отменил данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса и массовых мероприятий.

«Все мероприятия пройдут в штатном режиме. Включая ярмарку выходного дня», — говорится в сообщении администрации.

Накануне военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев на полигоне в Белогорске во время проведения плановых ночных стрельб. Солдат выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате стрельбы офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двое солдат были доставлены в больницу.

Военнослужащий, который устроил стрельбу, скрылся с территории полигона, забрав с собой автомат и рожки с патронами. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был застрелен.