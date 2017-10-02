Посол США в России Хантсман прибыл в Москву

Посол США в России Джон Хантсман прибыл в Москву вместе с супругой Мэри Кэй, сообщило американское посольство в России.

«Их встречали представители посольства США в РФ и МИД России», – говорится в сообщении.

Хантсман принял присягу в качестве нового главы американской дипмиссии в России 29 сентября. 3 октября он вручит верительные грамоты президенту Владимиру Путину.

Хантсман – бывший губернатор штата Юта, у него внушительный дипломатический опыт: при прежнем президенте США Бараке Обаме он представлял США в качестве посла в Китае, при Джордже Буше служил послом в Сингапуре.