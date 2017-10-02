СМИ сообщили об отставке омского губернатора Назарова

Губернатор Омской области Виктор Назаров объявил своим подчиненным об отставке в ходе аппаратного совещания в областном правительстве, проводившемся без участия СМИ. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на источники, близкие к властным кругам. Официального сообщения Кремля о его отставке нет.

На традиционном утреннем совещании в правительстве области присутствуют главы министерств, Омского горсовета, заксобрания, мэрии, силовых структур и других ведомств, отмечает Om1.ru.

Пресс-секретарь Назарова Юлия Соколенко информацию об отставке губернатора категорически опровергла, добавив, что расширенного аппаратного совещания во вторник как такового не было, а было лишь совещание с зампредами, на котором Назаров ни с кем не прощался.

Источник «РИА Новости» в администрации президента сообщал, что волна губернаторских отставок завершится к 10 октября. По его данным, следующим от должности будет освобожден Назаров.

На прошлой неделе свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.