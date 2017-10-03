Путин предложил новому послу США начать налаживать отношения

Нынешний уровень российско-американских отношений не может вызывать удовлетворения, считает президент Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», он заявил это новому послу США Джону Хантсману на церемонии вручения верительных грамот послами 20 зарубежных государств.

По словам Путина, Москва выступает «за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество». «Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважения национальных интересов, невмешательства во внутренние дела», - добавил он.

На этой же церемонии Путин через Хантсмана выразил соболезнования руководству и народу Соединенных Штатов в связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе.

Посол заявил, что собирается работать для восстановления взаимного доверия и «укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах», цитирует ТАСС. Хантсман рассказал также, что на новом месте работы планирует «встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами, чтобы представлять американские ценности, чтобы проникнуться еще большим интересом к такой богатой и впечатляющей истории и культуре России».