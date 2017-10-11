Ростуризм просит соблюдать меры гигиены в США из-за эпидемии гепатита А

Ростуризм просит россиян, отдыхающих в Калифорнии, Мичигане и Колорадо, где зафиксирована самая крупная за последние 20 лет вспышка заболеваемости гепатитом А, соблюдать правила гигиены. Предостережение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Ростуризм рекомендует российским туристам... соблюдать правила гигиены в путешествиях, мыть овощи и фрукты чистой проточной водой перед употреблением в пищу, пить только кипяченую воду, бутилированную воду в промышленной упаковке, а также соблюдать осторожность при посещении маникюрных салонов», — говорится в сообщении.

В штате Калифорния, по официальным данным, с ноября прошлого года в Сан-Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелесе зафиксировано более 560 случаев заболевания, в том числе 17 – с летальным исходом. В штате Мичиган с конца августа этого года - 376 случаев заболевания. В Колорадо в сентябре 2017 г. стало известно о 120 новых документально подтвержденных случаях заражения гепатитом А (четыре – со смертельным исходом).