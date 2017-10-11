В Думу внесли законопроект, освобождающий партии от сбора подписей

Депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов внесли на рассмотрение в Думу проект закона, предлагающий разрешить партиям не собирать подписи в поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов и кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента, если хотя бы один кандидат от партии был избран на последних выборах в Думу по одномандатному округу.

Помимо этого законопроект предусматривает отказ от сбора подписей в поддержку выдвижения списков кандидатов партии на региональных и муниципальных выборах.