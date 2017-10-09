Медведев выдвинул Неверова на пост руководителя думской фракции единороссов

Премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия», внес на должность руководителя одноименной фракции в Госдуме кандидатуру Сергея Неверова. Это сообщает сайт партии. Неверов до сих пор был секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Госдумы. Вакансия руководителя фракции свободна с тех пор, как занимавший эту должность Владимир Васильев стал врио главы Дагестана.

Сразу после этой кадровой перестановки источники «Ведомостей» в «Единой России» говорили, что думскую фракцию могут возглавить Сергей Неверов или первый зампредседателя фракции Андрей Исаев. Позднее источники в партии и в Госдуме сообщили, что выбор все же пал на Неверова и его кандидатура обсуждалась на совещании спикера палаты Вячеслава Володина с Дмитрием Медведевым. Равнозначной Неверову фигуры в партии нет, они работали в связке с Владимиром Васильевым, фракция огромная и Неверов знает историю всех и каждого – от праймериз до результатов выборов, он для них авторитет, говорил источник «Ведомостей», близкий к руководству партии.

Медведев 9 октября отметил, что Неверов «известен не только партийцам и депутатам других фракций, но и людям по всей стране» и что его «уважают коллеги, сторонники и оппоненты». Он напомнил, что во фракции «Единая Россия» 343 депутата, так что она «требует четкого, уверенного руководства», а у Неверова есть для этого все данные и необходимый опыт. Премьер напомнил, что Неверов умеет налаживать диалог и находить компромиссы и успешно занимается этим в парламенте с 1999 г., что он «хорошо знает тонкости законотворческого процесса» и был инициатором многих ключевых законопроектов. По его словам, Неверов содействовал налаживанию эффективного взаимодействия фракции с правительством и администрацией президента, «мы все понимаем, как это важно для принятия стратегических государственных решений».