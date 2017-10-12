Израиль готовится выйти из ЮНЕСКО вслед за США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня поручил МИДу страны подготовить выход страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). «Нетаньяху отдал указание МИДу подготовить выход из организации вместе с США», - говорится в заявлении канцелярии премьера еврейского государства.

Сегодня о выходе из ЮНЕСКО заявил госдепартамент США, сославшись на антиизраильскую политику и раздоры в организации.

США и Израиль не имеют голоса в ЮНЕСКО еще с 2013 г. - в 2011 г. они отказались выплачивать членские взносы после принятия Палестины в состав этой организации. Взносы США обеспечивали пятую часть бюджета ЮНЕСКО. В июле 2017 г. ЮНЕСКО объявила о включении старого города Хеврона (на Западном берегу Иордана) в список всемирного наследия как принадлежащего Палестине. В Хевроне находится одна из главных иудейских святынь - Пещера патриархов.