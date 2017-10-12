«Роскосмос» сообщил об увольнении руководителя Центра подготовки космонавтов

Юрий Лончаков ушел с поста руководителя Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, сообщил сегодня «Роскосмос».

«В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" Юрия Лончакова временно исполняющим обязанности начальника ЦПК назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя начальника по управлению и развитию», – сообщила корпорация. По окончании лечения Юрий Лончаков перейдет на другую работу.

Летчику-космонавту России Юрию Лончакову 52 года, он возглавил ЦПК в марте 2014 г. Принимал участие в трех космических полетах: специалистом на шаттле Endeavour в 2001 г., бортинженером «Союз ТМА-1» в 2002 г. и командиром корабля «Союз ТМА-13» в 2008 г. Юрий Лончаков - Герой России.