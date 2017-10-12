Трамп подписал указ, сворачивающий программу Obamacare

Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ по реформе здравоохранения. Благодаря данному документу начинается процесс сворачивания программы реформ предыдущего главы государства Барака Обамы, известной как Obamacare, передает CNN.

«Этот указ определяет первые шаги по предоставлению миллионам американцев облегчения бремени Obamacare», — заявил Трамп.

По его словам, сворачивание программы не повлияет на расходы госбюджета, однако «позволит людям сэкономить миллионы долларов». Трамп также сказал, что в ближайшем будущем американцы смогут покупать у страховых компаний США краткосрочные медицинские страховки.

Ранее реформа Obamacare обязывала американцев под угрозой штрафа покупать медицинскую страховку. Также были повышены налоги на здравоохранение, в обмен государство предложило малоимущим гражданам субсидии и различные льготы. Благодаря реформе должна была вырасти конкуренция и сократиться стоимость медицинского обслуживания.