Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост министра внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Кирстен Нильсен на пост министра внутренней безопасности (Department of Homeland Security). «Я с гордостью объявляю о выдвижении следующего главы министерства внутренней безопасности США - Кирстен Нильсен», - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Нам будет не хватать ее в Белом доме, но мы ожидаем, что она сможет сделать многое для народа США в своей новой должности», - подчеркнул американский президент.

В настоящее время Нильсен - заместитель руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. «Нет ничего более важного, чем чувство безопасности в своей собственной стране. Господин президент, если мою кандидатуру утвердят, это будет самое важное назначение в моей жизни - и большая честь снова работать с этими замечательными людьми», - ответила Нильсен Трампу.

Нильсен по образованию адвокат, ей 45 лет. Она работала заместителем Келли в министерстве внутренней безопасности США, а после его назначения на пост руководителя аппарата Белого дома США в июле перешла работать с ним.

Теперь кандидатуру Нильсен должен одобрить сенат конгресса США.