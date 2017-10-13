Эрдоган обсуждал с Путиным закупки С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не ждет проблем в связи с закупкой у России зенитных систем С-400. Как передает ТАСС, он заявил это телеканалу Haber Turk, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон ранее сказала Washington Post, что поставки этих комплексов - проблема для НАТО, членом которого является Турция. По ее словам, С-400 несовместимы с противоракетными системами альянса.

«Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется начиная со второй стадии», - сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция «не думает завершать переговоры по С-400». «У нас также был разговор с Путиным о С-500», - цитирует ТАСС.

9 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от покупки у Москвы С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве. Задаток турецкая сторона уже внесла.

России и Турции предстоят отдельные переговоры по вопросу о совместном производстве С-400, который поднимает Анкара. Это «Интерфаксу» сказал помощник президента России по ВТС Владимир Кожин. Сейчас, по его словам, выполняется уже подписанный контракт. «Технологические процессы, производство, передача технологий - это отдельный вопрос, который требует отдельных переговоров», - сказал он.

Турция получит С-400 после того, как такие же комплексы будут поставлены Китаю. «Турция - в очереди, всё идет по согласованному графику»,- сказал Кожин.