Постпред США в НАТО прокомментировала продажу Турции российских С-400

Закупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 является проблемой для НАТО, поскольку эти системы несовместимы с системами, которые есть у военных альянса, заявила Washington Post постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон. Она отметила, что у Турции сейчас много проблем, многое на кону. По ее словам, закупка С-400 стала еще одной проблемой. С другой стороны, по ее словам, Турция - один из ключевых союзников США в Афганистане, турецкие военные возглавляют одно из подразделение антиталибской коалиции в этой стране. Турцию Хатчинсон назвала хорошим союзником и ценным союзником, с которым она бы предпочла проработать все возникшие проблемы, но сохранить отношения.

Россию дипломат назвала настоящей проблемой для мира. Она напомнила о ведении гибридной войны, о попытках распространить «пагубное влияние». По мнению Хатчинсон, Россия «играет в долгую» с целью - нарушить связи в НАТО. Для примера она привела распространение выдуманных историй, цель которых - вызвать у местного населения неприязнь к военным альянса, находящимся в этой стране. Также она упомянула попытки вмешаться в предвыборные кампании в США, Франции и Германии. Во Франции, по ее словам, в дни тишины перед президентскими выборами российская сторона запустила утку с обвинениями в адрес кандидата Эммануэля Макрона, французские СМИ решили выдержать мораторий, и это, по ее мнению, Макрона «спасло». Выборы он выиграл. Еще одним примером попытки вызвать трения между союзниками по НАТО она назвала продажу Турции С-400.