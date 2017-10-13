В ПАСЕ назвали требование Украины подать в суд на Россию «фантазией»

Председатель группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс опроверг заявление возглавляющего украинскую делегацию Владимира Арьева о требовании к ПАСЕ подать иск в суд против России из-за невыплат в бюджет организации.

«Нет. Арьев ошибается или обладает живой фантазией», - уточнил он.

По словам Кокса, Россия временно перестала платить членский взнос, при этом «она не прекращает юридическое обязательство выплатить свой обязательный вклад». «Я с нетерпением жду возвращения России в ассамблею», — добавил он.

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Киев потребовал от генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию.