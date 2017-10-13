Кипр выдал России обвиняемого в хищении 300 млн рублей у дольщиков

Кипр выдал России предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве с долевым строительством на общую сумму более 300 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России.

«13 октября <...> экстрадировали в Россию гражданина РФ Валерия Денисова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, в особо крупном размере)», - уточнили в надзорном ведомстве.

Следствие считает, что в 2009-2015 гг. Денисов, будучи председателем жилищно-строительного кооператива «Дуслык-строй», в сговоре с экс-председателем правления кооператива и директором ООО «Энерготехсервис» присвоил более 307 млн руб.