В Киеве проходит марш националистов

На бульваре Тараса Шевченко в центре Киева проходит Марш Славы по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания запрещенной в России «Украинской повстанческой армии».

Во главе колонны идет отряд конной полиции, по обеим сторонам активистов сопровождает большое количество сотрудников правоохранительных органов, передает «Интерфакс».

Участники марша несут флаги националистических организаций. В колонне едут автомобили, из которых раздается патриотическая музыка.