Порошенко выразил уверенность по поводу вступления Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина присоединится к НАТО. «Украина обязательно станет членом альянса», — сказал он.

Порошенко также заявил, что не допустит потери Украиной независимости. «Как президент, как верховный главнокомандующий гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности», — сказал президент.

«Независимость тогда потеряли не военные. Ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться перед внешней угрозой. Что касается нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники по истории. Однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки», — заключил Порошенко.

14 октября на Украине празднуют День защитника. Он был введен в 2014 г., с 2015 г. этот день на Украине является нерабочим.