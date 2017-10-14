Порошенко пообещал украинским войскам 1000 единиц оружия до конца года

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что до конца года украинская армия получит около 1000 единиц оружия. Об этом он сказал во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим в Житомирской области.

«В целом в течение 2017 г. Вооруженным силам Украины уже передано около 1300 единиц вооружения и военной техники, более 22 000 ракет и других боеприпасов. До конца года войска получат еще более 1000 единиц вооружения и военной техники», — цитирует президента газета «Украинская правда».

В частности, военные получат 62 танка, самолеты, зенитно-ракетные комплексы. В бюджете Украины на 2017 г. на нужды ВСУ предусмотрено 64,5 млрд гривен, в 2018 г. расходы планируют увеличить почти до 84 млрд гривен.