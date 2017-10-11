Порошенко ответил президенту Чехии на предложение договориться по Крыму

Президент Петр Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге отказался признать свершившимся фактом присоединение Крыма к России. Он заявил, что трибуна Парламентской ассамблеи Совета Европы - не место для призывов торговать территориями. Как передает «Лигабизнесинформ», так он ответил президенту Чехии Милошу Земану, который днем ранее там же сказал, что Крым был аннексирован, но пора это признать и начать договариваться с Россией, возможно, о компенсации.

«Я решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "свершившемся факте", fait accompli. Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении, как и не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ. Этого не произойдет никогда, - сказал президент Украины. - Эта трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей, наших принципов и, самое главное, - для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня». Сохранение и укрепление единства Украины и Европы он назвал залогом всеобщего успеха.

Порошенко также назвал действия России в отношение Украины наступлением на права человека в самом центре Европы, передает УНИАН. Он раскритиковал действия российских властей в Крыму, напомнил, что «войска России до сих пор находятся на территории Украины» и что Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках минских договоренностей.

Президент также напомнил, что Россия была лишена права голоса в ПАСЕ из-за Украины. Он высказал мнение, что обсуждать возвращение российской делегации в ассамблею можно будет, когда Россия докажет, что способна исполнять обязательства, взятые на себя в Минске.