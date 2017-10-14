Бастрыкин назвал условие отмены моратория на смертную казнь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что мораторий на смертную казнь может быть отменен лишь по итогам референдума. Об этом он сказал, выступая перед студентами Московского государственного юридического университета.

Содержание лекции приводится на сайте Следственного комитета России.

Бастрыкин считает, что смертная казнь возможна только в исключительных случаях, в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность.

При этом сам он является сторонником того, чтобы действовать гуманными средствами, а не ставить целью устрашение людей.