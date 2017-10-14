Более 30 человек были задержаны в Крыму за одиночные пикеты

Сегодня в Крыму более 100 человек вышли на одиночные пикеты, сообщается на странице «Крымской солидарности» в Facebook. Люди стояли по всем направлениям центральных дорог в Крыму.

Пикетчики держали плакаты с надписями «ФСБ, Следственный комитет, Суд! Прекратите творить беспредел! Терпение народа небезгранично!», «Оставьте мой народ в покое, потомки НКВД!», «ФСБ, руки прочь от лучших сынов моего народа!», «Крымские татары не террористы», «Остановите беспредел силовиков в Крыму», «Свободу политзаключенным».

По данным активистов, как минимум 34 участника были задержаны полицией, почти все из них на данный момент отпущены. Участники считают задержания незаконными и пишут жалобы.