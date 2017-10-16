Медведев обещал не повышать налоговую нагрузку

Государство не собирается увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Даже несмотря на экономический кризис и всякого рода проблемы, которые создавали нашей экономике (антироссийские санкции), тем не менее мы налогов в целом не повышали. Считаю, что это хорошее достижение последних лет, которое обеспечило необходимую стабильность, что, собственно, и отмечено в рейтингах. В принципе, такой политики наше государство собирается придерживаться и в будущем», - сказал Медведев.

Медведев вновь заявил, что правительство целенаправленно работает над улучшением бизнес-климата в стране. «Результаты этого видны исходя из того, как меняются наши международные рейтинги. Хотел бы еще раз на это также акцентировать внимание. Россия показала, пожалуй, самый впечатляющий рейтинг в рамках Doing Business, - отметил он. - Всего за пять лет мы продвинулись более чем на 80 позиций», - сказал премьер.

Медведев отметил, что правительство подготовило новые меры поддержки экспорта: так, поправки к Налоговому кодексу о нулевой ставке НДС при реэкспорте уже рассматривает Госдума.

Сейчас компании могут ввезти товар для переработки и экспорта, не выплачивая таможенные пошлины и НДС. Проблемы возникают при вывозе этой продукции: она облагается НДС по ставке 18%, что делает товар неконкурентоспособным.