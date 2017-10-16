Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели актера Марьянова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти актера Дмитрия Марьянова. Следователи должны дать оценку оперативности оказания ему медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось о проведении доследственной проверки по информации СМИ.
«По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.
15 октября вечером в подмосковной Лобне стало плохо 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову. Он потерял сознание, находясь на даче. Друзья актера вызвали скорую помощь, но она якобы не приехала «по техническим причинам». Актера пытались отвезти на частной машине в сопровождении полиции в больницу. Врачи не смогли ему помочь.