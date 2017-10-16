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Шойгу анонсировал окончание военной операции в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что военная операция в Сирии подходит к завершению. Есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения, сказал он во время встречи с израильским министром обороны Авигдором Либерманом.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией», - уточнил он. По его словам, вопросов накопилось много. «Главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», - добавил Шойгу.

Шойгу предложил израильскому коллеге также обсудить ряд вопросов по ситуации на Ближнем Востоке. Он поблагодарил Либермана за личное участие в VI Московской конференции по международной безопасности. «Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 г. Обязательно направим вам приглашение», - сказал Шойгу.